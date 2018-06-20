ЧМ-2018: футбольная лихорадка в Казахстане

На футбол в Россию поехали около 6000 казахстанцев.

Казахстан, как и многие страны мира, сейчас охватила футбольная лихорадка. Казахстанцы массово скупают туры на Чемпионат мира в Россию, резервируют заранее столы в барах и кафе, где транслируют игры, активно делают ставки в букмекерских конторах, передает Rfi.

Алматинец Кирилл Харламов прибыл в Калининград специально, чтобы посетить игры Хорватии-Нигерии и Сербии-Швейцарии. Билеты он выкупил заранее за несколько месяцев до начала матчей, а также оформил паспорт болельщика, что является важным условием для поездки на чемпионат. Город порадовал его современной инфраструктурой — достроенным аэропортом, новыми дорогами, многотысячным стадионом. Кирилл снял комнату на окраине города за 76 евро в сутки и оставил залог — 97 евро. По его словам, еще несколько месяцев назад цены на жилье и питание здесь были гораздо ниже. Сейчас он, как и все калининградцы, пребывает в футбольной эйфории.

Кирилл Харламов: «Калининград живет непонятными ощущениями в преддверии матча англичан, потому что англичане уже заявили, что сладко не будет никому. Все мы знаем, что английские болельщики — своенравные, они могут запросто устроить дебоши, что было на чемпионате Европы во Франции».

Журналисты Жаннат и Мария едут болеть за испанскую команду в Казань. Билеты выкупили онлайн еще в феврале на сайте FIFA, однако на руки их так и не получили. От организации пришел ответ, что по техническим причинам доставка билетов в Казахстан невозможна. Теперь девушки едут в Россию заблаговременно, чтобы успеть их выкупить. Жить они будут у родственников. Их заранее предупредили о дорогом такси и холодной погоде. Однако казахстанские болельщицы настроены более чем оптимистично. Они планируют там не только отдохнуть, но и написать актуальные репортажи.

Жаннат Нугманова: «Так близко к Казахстану еще не проходил чемпионат мира, и у нас появилась уникальная возможность его посмотреть, почувствовать эту ауру. Мне очень нравится околофутбольная среда, когда людей объединяет спорт, он объединяет людей разных национальностей, разного вероисповедания, разных возрастов. Они все любят футбол, приезжают в какой-нибудь город и получают от этого огромное наслаждение».

В планах у Жаннат и Марии — не только посетить матч, но и посмотреть достопримечательности Казани. На это у них отведено всего три дня. Согласно новым временным правилам, через три дня пребывания в российском городе, казахстанцы должны зарегистрироваться. Поэтому чтобы избежать бумажной волокиты, гостьи уедут.

Мария Гареева: «Я следила за футболом с 2006 года, за всеми мировыми первенствами, и то, что я когда-нибудь там окажусь, казалось невероятным для меня. Как только я узнала, что чемпионат пройдет в России, в тот же год решила, что обязательно должна туда поехать, и каким-то чудом это сбылось».

Между тем в Казахстане сейчас пользуются большим спросом турпоездки в города, где проходит мировое первенство. По словам менеджера одного из алма-атинских агентств Виктории Морозовой, наибольший интерес у футбольных болельщиков вызывает поездка в Сочи. В пакет услуг входят перелет, проживание в отеле, питание и билеты на чемпионат. В некоторых случаях — посещение лечебного санатория, если, к примеру, клиент предпочел взять тур в Краснодар. Стоимость такого удовольствия — в пределах трех тысяч восьмисот евро. Берут люди молодые, семейные, некоторые покупают туристические пакеты в подарок своим родителям.

Виктория Морозова: «Казахстанцы проявляют интерес к этому событию мирового масштаба. Достаточно часто поступают звонки, спрашивают в основном цены. У нас есть успешные продажи. Некоторые улетели, кто-то планирует через неделю уезжать».

На футбол в Россию поехали около 6000 казахстанцев. Остальные предпочли поболеть на родине. Один из них — Тимур Ермашев, он следит за крупными футбольными событиями с 2000 года. Своим взглядам и предпочтениям не изменяет, его фаворит — испанская команда. Говорит, что с удовольствием бы поболел за казахстанских футболистов, но пока не видит у них перспектив.

Тимур Ермашев: «Были планы поехать. Думал, если получится, то подкоплю денег, поеду в Россию, предполагал, что там будет очень дорого. Вообще поехать на мундиаль — это всегда очень дорого. Поскольку ближе всего к нам проходит это первенство, было грех не поехать. Но у меня в этом году родился сын, и теперь не до этого. Ставки я, наверное, делать буду. Мне это интересно».

К слову, казахстанцы на время проведения чемпионата оказались довольно азартными людьми. Это подтверждают сотрудники букмекерских контор. Для них проведение первенства как для цветочников восьмое марта. По словам специалиста по PR букмекерской компании Tennisi.kz Дмитрия Дубовицкого, люди к ним приходят разные, и даже те, кто раньше был равнодушен к футболу. Многие начинают болеть за Россию, но потом, как правило, меняют фаворита на Германию, Францию, Бразилию или Испанию.

Дмитрий Дубовицкий: «Я, к сожалению, не могу сказать по ценам, цифрам, на что ставят и какие суммы ставят, это конфиденциально, мы не можем раскрывать информацию о клиентах. Могу сказать, что большой оборот на победителя турнира, очень много ставили на матчи Португалия-Испания. Безусловно, важен центральный матч второго тура группового этапа. Ставят на многое: выход России из группы, итоговую победу Германии».

Особая атмосфера царит в казахстанских барах, где проходит трансляция матчей. Штаб-квартирой фанатов футбола называет себя алматинский Arena Pub. Здесь можно встретить приверженцев самых разных популярных футбольных клубов. К чемпионату мира в пабе готовились тщательно — предусмотрели отдельные помещения с проекторами для трансляций и подготовили специальное меню.

Кайрат Басибеков: «В преддверии чемпионата мы готовили новое меню с более расширенным содержанием блюд, закусок, пивных сетов, к пивным сетам от нас идут полтора литра светлого. Большой ассортимент мясных блюд, морепродуктов, пивные закуски в виде копченых, вяленых рыб».

В усиленном режиме работают и казахстанские спортивные журналисты. На территории республики трансляцию осуществляют только два телеканала — Казахстан и Казспорт. Комментируют матчи специалисты на двух языках: русском и казахском. Финал покажут на одной из центральных площадей столицы, возможно, с привлечением иностранного комментатора, говорит корреспондент сайта vesti.kz Бакытжан Нурпеисов. Он вспоминает, что на прошлом чемпионате в Бразилии, с учетом временных рамок, работать было гораздо сложнее. В этот раз разница во времени между хозяйкой мундиаля и Казахстаном не столь значительна.

Бакытжан Нурпеисов: «Мы проводим свою работу, освещаем по максимуму чемпионат мира и, помимо околофутбольных ситуаций, будем делать различные прогнозы. У нас на сайте запускается конкурс прогнозов, где мы будем интерактивно работать с болельщиками».

Бакытжан считает, что каждый второй алматинец готов делать ставки на чемпионате, и суммы варьируются от пяти евро до двух с половиной тысяч евро. Ставят на все подряд: кто станет лучшим бомбардиром, прервется ли матч на определенной минуте, кто первым заплачет: Месси или Роналду, чья болельщица первой оголится и многое другое. По словам журналиста, в Казахстане наибольший интерес вызывают два вида спорта: бокс и футбол. И если бокс любят за победы на ринге казахстанца Геннадия Головкина, то в футболе — самые разные предпочтения. Хотя в основном болеют за российскую команду, уверен Бакытжан.

Бакытжан Нурпеисов: «Эта любовь сидит в казахстанцах, здесь очень много ценителей игры номер один, и практически каждый казахстанец знает, что есть такие команды, и чемпионат мира ждут с особым нетерпением. Я видел много ситуаций, когда продавщицы или другие люди, на которых не подумаешь, что они любят футбол, включали матч Португалия-Бразилия и эмоционально комментировали».

Впереди у казахстанцев целый месяц, чтобы насладиться главным спортивным событием года, много сюрпризов, побед и разочарований. Но главное — нет равнодушных.

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