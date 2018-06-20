Роналду, Силва и Пепе: кто сыграет против сборной Марокко

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Сегодня состоятся очередные матчи второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу.
Сборные Португалии и Марокко определились со стартовыми составами на матч второго тура группового этапа, сообщает Zakon.kz.
Составы команд
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэль, Фонте, Седрик, Моутиньо, Жоао Мариу, Бернарду Силва, Карвалью, Роналду, Гуэдеш.
Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Да Коста, Бенатиа, Зиеш, Эль-Ахмади, Беланда, Бутаиб, Буссуфа, Амрабат, Динар.
Матч состоится в 18:00 по времени Астаны, на московской арене "Лужники".
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