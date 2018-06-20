Роналду забил 4-й гол на турнире и возглавил таблицу бомбардиров

Игрок поставил новый рекорд.

Матч Португалия – Марокко начался с гола Криштиану Роналду. Португалец перевисел всех после подачи с углового и вывел хозяев вперед, пишет Евроспорт.

Это четвертый мяч Криштиану на чемпионате мира. Ранее он отгрузил трешку в ворота испанцев.

Вторым в списке бомбардиров идет Денис Черышев. На его счету 3 гола.

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