До финала чемпионата осталось:

Роналду забил 4-й гол на турнире и возглавил таблицу бомбардиров

Игрок поставил новый рекорд.

Фото : eurosport.com20 июня 2018, 19:45

Матч Португалия – Марокко начался с гола Криштиану Роналду. Португалец перевисел всех после подачи с углового и вывел хозяев вперед, пишет Евроспорт.

Это четвертый мяч Криштиану на чемпионате мира. Ранее он отгрузил трешку в ворота испанцев.

Вторым в списке бомбардиров идет Денис Черышев. На его счету 3 гола.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Генеральный спонсор
проекта РОССИЯ 2018
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Ближайшие матчи
20 июня в 21:00 -
21 июня в 00:00 -
21 июня в 18:00 -
21 июня в 21:00 -
22 июня в 00:00 -
22 июня в 18:00 -
22 июня в 21:00 -
23 июня в 00:00 -
23 июня в 18:00 -
23 июня в 21:00 -
Реклама Правила использования материалов Контакты
ZERO.KZ