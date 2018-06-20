Роналду забил 4-й гол на турнире и возглавил таблицу бомбардиров

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Игрок поставил новый рекорд.
Матч Португалия – Марокко начался с гола Криштиану Роналду. Португалец перевисел всех после подачи с углового и вывел хозяев вперед, пишет Евроспорт.
Это четвертый мяч Криштиану на чемпионате мира. Ранее он отгрузил трешку в ворота испанцев.
Вторым в списке бомбардиров идет Денис Черышев. На его счету 3 гола.
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