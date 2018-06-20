ЧМ-2018: Гол Роналду помог португальцам обыграть сборную Марокко

Роналду открыл счет на 4-й минуте.

Сборная Португалии в матче второго круга группового этапа Чемпионата мира с минимальным счетом обыграла команду Марокко, сообщает Zakon.kz.

Автором единственного гола стал нападающий португальцев Криштиану Роналду. На 4 минуте матча, после розыгрыша углового, Моутинью сделал передачу с фланга на Криштиану, который точно поразил ворота. Для него это уже четвертый мяч на турнире, он возглавляет гонку бомбардиров.

Подопечные Эрве Ренара показали достойную игру, не уступали более титулованным соперникам, но удача была не на их стороне.

Португалия с четырьмя очками лидирует в группе В. У Марокко ноль очков и последнее место. Другой матч этой группы, Иран - Испания, состоится сегодня позднее.

Португалия – Марокко – 1:0

Голы: Криштиану Роналду (4).

Составы команд

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэль, Фонте, Седрик, Моутиньо, Жоао Мариу, Бернарду Силва, Карвалью, Роналду, Гуэдеш.

Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Да Коста, Бенатиа, Зиеш, Эль-Ахмади, Беланда, Бутаиб, Буссуфа, Амрабат, Динар.

Главный арбитр: Марк Гейгер (США).

20 июня. Москва. Стадион "Лужники".

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