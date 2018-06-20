Самая красивая российская фанатка ЧМ-2018 оказалась порнозвездой

29-летнюю актрису фильмов для взрослых опознали любители жанра.

Обворожительная блондинка, которая была названа СМИ как самая красивая болельщица чемпионата мира-2018, оказалась порноактрисой. Девушку зовут Наталья Немчинова.

29-летнюю актрису фильмов для взрослых опознали любители жанра. На этом поприще у девушки несколько псевдонимов — Natalya Andreeva, Наталья Андреева, Annabell, Delilah G, Danica A, Danica. На ее счету также съемки и для мужского журнала Playboy» и регулярное участие в приватных вечеринках.

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