Уругвай - Саудовская Аравия: стартовые составы сборных

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Составы на матч второго группового турнира чемпионата мира-2018.
Стали известны составы сборных Саудовской Аравии и Уругвая на матч группового турнира чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.
Составы команд:
Саудовская Аравия: Аль-Оваис – Аль-Бураик, Хавсави, Аль-Булаихи, Аль-Шахрани – Отаиф – Бахбри, Аль-Фарадж, Аль-Джассам, Аль-Давсари – Аль-Муваллад.
Уругвай: Муслера – Варела, Хименес, Годин, Касерес – Санчес, Весино, Бентанкур, Родригес – Луис Суарес, Кавани.
Встреча команд начнется 20 июня в 21.00 на стадионе «Ростов-Арена» в донской столице.
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|20 июня в 21:00
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