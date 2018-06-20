До финала чемпионата осталось:

Уругвай - Саудовская Аравия: стартовые составы сборных

Составы на матч второго группового турнира чемпионата мира-2018.

Фото : fifa.com20 июня 2018, 20:36

Стали известны составы сборных Саудовской Аравии и Уругвая на матч группового турнира чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

Составы команд:

Саудовская Аравия: Аль-Оваис – Аль-Бураик, Хавсави, Аль-Булаихи, Аль-Шахрани – Отаиф – Бахбри, Аль-Фарадж, Аль-Джассам, Аль-Давсари – Аль-Муваллад.

Уругвай: Муслера – Варела, Хименес, Годин, Касерес – Санчес, Весино, Бентанкур, Родригес – Луис Суарес, Кавани.

Встреча команд начнется 20 июня в 21.00 на стадионе «Ростов-Арена» в донской столице.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Генеральный спонсор
проекта РОССИЯ 2018
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Ближайшие матчи
20 июня в 21:00 -
21 июня в 00:00 -
21 июня в 18:00 -
21 июня в 21:00 -
22 июня в 00:00 -
22 июня в 18:00 -
22 июня в 21:00 -
23 июня в 00:00 -
23 июня в 18:00 -
23 июня в 21:00 -
Реклама Правила использования материалов Контакты
ZERO.KZ