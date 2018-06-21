Сборная Испании минимально обыграла команду Ирана

Единственный гол в ворота соперника на 54-й минуте встречи забил нападающий Диего Коста.

В Казани завершился матч второго этапа группового турнира ЧМ-2018 между командами Ирана и Испании, сообщает Zakon.kz.

Игра завершилась победой испанцев со счетом – 1:0.

Единственный гол в ворота соперника на 54-й минуте встречи забил Диего Коста.

Испанский нападающий обманув соперников в штрафной пошёл к воротам , пробил, попал защитнику в ногу, мяч срикошетил обратно к Диего и от него полетел в левый угол ворот.

После двух туров сборные Испании и Португалии делят первое место в группе В с одинаковой разностью мячей. Иран с тремя очками на третьем месте, у Марокко ноль очков и последняя позиция, они первыми вылетели с ЧМ-2018.

В последнем туре состоятся матчи Иран - Португалия и Испания - Марокко.

Иран - Испания - 0:1

Голы: Диего Коста (54).

Составы команд

Иран: Беиранванд, Резаян, Пуралиганджи, Хоссеини, Хаджсафи, Эззатоллахи, Эбраими, Тареми, Амири, Ансарифард, Азмун.

Испания: де Хеа, Карвахаль, Пике, Рамос, Альба, Васкес, Бускетс, Иньеста, Сильва, Иско, Диего Коста.

Главный арбитр: Андрес Кунья (Уругвай)

20 июня. Казань. Стадион "Казань-Арена".

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