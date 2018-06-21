Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 21 июня

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Матчи пройдут в Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
21 июня состоятся три матча второго группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.
Матчи пройдут в Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
В 18:00 по местному времени на "Самара- Арене" начнется игра команд Дании и Австралии.
Матч сборных обслужит судейская бригада во главе с Антонио Матеу Лаосом из Испании.
В 21:00 сыграют сборные Франции и Перу сыграют на "Екатеринбург-Арене".
Главным арбитром назначен Мохамед Абдулла Мохамед из ОАЭ.
В 00:00 на стадионе "Нижний Новгород" состоится встреча сборных Аргентины и Хорватии.
Главный арбитр матча Равшан Ирматов из Узбекистана.
Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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