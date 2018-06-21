До финала чемпионата осталось:

Прогнозы и ставки на матчи 21 июня ЧМ по футболу

В противостоянии Дании и Австралии, эксперты отдают предпочтение первым.

Фото : Sports.ru21 июня 2018, 10:31

Аналитики букмекерской конторы «Олимп» сделали прогноз на матчи восьмого игрового дня, сообщает Zakon.kz.
Матчи пройдут в Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

В противостоянии Дании и Австралии, эксперты отдают предпочтение первым, коэффициент на победу датчан 2.1 . Равный счет - 3.34. Котировка на то, что сборная Австралии не проиграет - 4.09.

В матче между сборными Франции и Перу фаворитом считают французских футболистов. Коэффициент на успех европейцев - 1.64. На победу сборной Перу - 6.27. Ничья - 3.98.

Малый коэффициент на победу в матче с Хорватией получила сборная Аргентины - 2.13. Котировка на выигрыш сборной Хорватии - 3.96. На то, что обе не проиграют - 3.36.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Генеральный спонсор
проекта РОССИЯ 2018
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Ближайшие матчи
21 июня в 18:00 -
21 июня в 21:00 -
22 июня в 00:00 -
22 июня в 18:00 -
22 июня в 21:00 -
23 июня в 00:00 -
23 июня в 18:00 -
23 июня в 21:00 -
24 июня в 00:00 -
24 июня в 18:00 -
Реклама Правила использования материалов Контакты
ZERO.KZ