Прогнозы и ставки на матчи 21 июня ЧМ по футболу

В противостоянии Дании и Австралии, эксперты отдают предпочтение первым.

Аналитики букмекерской конторы «Олимп» сделали прогноз на матчи восьмого игрового дня, сообщает Zakon.kz.

Матчи пройдут в Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

В противостоянии Дании и Австралии, эксперты отдают предпочтение первым, коэффициент на победу датчан 2.1 . Равный счет - 3.34. Котировка на то, что сборная Австралии не проиграет - 4.09.

В матче между сборными Франции и Перу фаворитом считают французских футболистов. Коэффициент на успех европейцев - 1.64. На победу сборной Перу - 6.27. Ничья - 3.98.

Малый коэффициент на победу в матче с Хорватией получила сборная Аргентины - 2.13. Котировка на выигрыш сборной Хорватии - 3.96. На то, что обе не проиграют - 3.36.

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