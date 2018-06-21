В Иране женщин впервые с 1979 года допустили на футбольный стадион

Иранские женщины вместе с мужчинами посмотрели матч национальной сборной.

В Иране на спортивную арену впервые с 1979 года пустили женщин, которые наравне с мужчинами смогли посмотреть матч национальной футбольной сборной на чемпионате мира, сообщает ГазетаRu.

По информации СМИ, просмотр матча между сборными Ирана и Португалии состоялся на крупнейшем стадионе Тегерана «Азади».

Отмечается, что женщин должны были допустить до посещения матча с командой Марокко со стадиона, но этого не случилось.Открытая трансляция матча Ирана и Марокко прошла без прекрасной половины человечества – им пришлось идти в кинотеатры и смотреть футбол там. Решение по поводу допуска иранок было принято после победы Ирана над Марокко, женщины наравне с мужчинами праздновали победу на улице. Поэтому власти Тегерана приняли решение позволить женщинам смотреть следующий матч на стадионе.

Ранее сборная Испании одержала победу над командой Ирана со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира — 2018.

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