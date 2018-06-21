Самые странные фанаты ЧМ-2018

Спорт - это не только турнирные таблицы, рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов и споры, кто кому вкатит мяч в ворота. Чемпионат мира по футболу показывает, что спорт - это еще и весело.

Ну, правда, когда еще по Москве ходило столько чудиков, на которых без улыбки и не взглянешь? Вот, к примеру, в каком виде мексиканские болельщики пришли на игру Мексика-Германия на стадион «Лужники» 17 июня, передает Moslenta.

Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу между сборными Германии и Мексики.

Болельщики перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии.

Российский болельщик старательно подготовился к игре между Россией и Саудовской Аравией. Стадион «Лужники».

Российский болельщик в полной боевой готовности

Шведский болельщик после матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Республики Корея.

Болельщики на Манежной площади в Москве.

Мексиканский болельщик радуется победе своей команды над сборной Германии.

Болельщики сборной Колумбии на Манежной площади.

Японские фанаты.

Египтяне «косплеят» под фараонов.

Болельщики сборной Мексики во всей своей красе.

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