Самые красивые болельщицы первого тура ЧМ по футболу в России

Смотрим и наслаждаемся красотой мундиаля.

На чемпионате мира по футболу в России завершились матчи первого тура, которые преподнесли несколько интересных и неожиданных результатов. Также ЧМ-2018 запомнится красивыми болельщицами, которых на матчах первого тура было огромное количество.

Vesti.kz предлагает подборку самых красивых болельщиц первого тура чемпионата мира в России. Стоит отметить, что более двух миллионов болельщиков со всего света прибыли на ЧМ-2018.

Российская болельщица на матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией (Фото с сайта fishki.net).

Колумбийская болельщица на матче Аргентина - Исландия.

Болельщица из Хорватии на матче с Нигерией (Фото с сайта Sports.ru).

Поддержка сборной Аргентины от российских болельщиц.

Матч Франция - Австралия (Фото с сайта Sports.ru).

Матч открытия Россия - Саудовская Аравия, стадион "Лужники".

Матч Хорватия - Нигерия, стадион "Калининград".

Испанские болельщицы перед матчем с Португалией (Фото: Reuters. Ueslei Marceilino©).

На этом чемпионате мира Исландия уже выступает достойно, вот и болельщицы не остаются в стороне и приехали, чтобы поддержать свою сборную (Фото с сайта globallookpress.com).

Болельщица сборной Португалии держит талисман ЧМ-2018 волка-забиваку перед матчем с Испанией (Фото: РИА Новости©).

Матч Марокко-Иран, стадион "Крестовский", Санкт-Петербург (Фото с сайта Sports.ru).

Матч Испания - Португалия. Стадион "Фишт", Сочи (Фото с сайта Sports.ru).

Матч Испания - Португалия. Стадион "Фишт", Сочи (Фото с сайта Sports.ru).

Матч Испания - Португалия. Стадион "Фишт", Сочи (Фото с сайта Sports.ru).

Матч Испания - Португалия. Стадион "Фишт", Сочи (Фото с сайта Sports.ru).

Матч Франция - Австралия, "Казань-Арена", Казань (Фото с сайта Sports.ru).

Матч Франция - Австралия, "Казань-Арена", Казань (Фото с сайта Sports.ru).

Матч Аргентина - Исландия, "Открытие-Арена", Москва (Фото с сайта Sports.ru).

Матч Аргентина - Исландия, "Открытие-Арена", Москва (Фото с сайта Sports.ru).

Матч Хорватия - Нигерия, стадион "Калининград" (Фото с сайта Sports.ru).

Матч Перу - Дания, "Мордовия-Арена", Саранск (Фото с сайта Sports.ru).

Матч Колумбия - Япония (Фото с сайта Sports.ru).

Матч Колумбия - Япония (Фото с сайта Sports.ru).

Сборная Мексики по футболу в первом матче сумела переиграть действующих чемпионов мира Германию. Разумеется, без поддержки дело не обошлось (Фото с сайта Sportfm.ru).

Матч Мексика - Германия (Фото с сайта Sportfm.ru).

Матч Мексика - Германия (Фото с сайта Sportfm.ru).

Матч Португалия - Испания, стадион "Фишт", Сочи (Фото с сайта Sports.ru).

Матч Египет - Уругвай, "Екатеринбург-Арена", Екатеринбург (Фото с сайта Sports.ru).

Болельщицы сборной Аргентины

Российская болельщица на матче Марокко и Иран в Санкт-Петербурге (Фото с сайта Sports.ru).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!