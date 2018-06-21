Самые красивые болельщицы первого тура ЧМ по футболу в России

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Смотрим и наслаждаемся красотой мундиаля.
На чемпионате мира по футболу в России завершились матчи первого тура, которые преподнесли несколько интересных и неожиданных результатов. Также ЧМ-2018 запомнится красивыми болельщицами, которых на матчах первого тура было огромное количество.
Vesti.kz предлагает подборку самых красивых болельщиц первого тура чемпионата мира в России. Стоит отметить, что более двух миллионов болельщиков со всего света прибыли на ЧМ-2018.
Российская болельщица на матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией (Фото с сайта fishki.net).
Колумбийская болельщица на матче Аргентина - Исландия.
Болельщица из Хорватии на матче с Нигерией (Фото с сайта Sports.ru).
Поддержка сборной Аргентины от российских болельщиц.
Матч Франция - Австралия (Фото с сайта Sports.ru).
Матч открытия Россия - Саудовская Аравия, стадион "Лужники".
Матч Хорватия - Нигерия, стадион "Калининград".
Испанские болельщицы перед матчем с Португалией (Фото: Reuters. Ueslei Marceilino©).
На этом чемпионате мира Исландия уже выступает достойно, вот и болельщицы не остаются в стороне и приехали, чтобы поддержать свою сборную (Фото с сайта globallookpress.com).
Болельщица сборной Португалии держит талисман ЧМ-2018 волка-забиваку перед матчем с Испанией (Фото: РИА Новости©).
Матч Марокко-Иран, стадион "Крестовский", Санкт-Петербург (Фото с сайта Sports.ru).
Матч Испания - Португалия. Стадион "Фишт", Сочи (Фото с сайта Sports.ru).
Матч Испания - Португалия. Стадион "Фишт", Сочи (Фото с сайта Sports.ru).
Матч Испания - Португалия. Стадион "Фишт", Сочи (Фото с сайта Sports.ru).
Матч Испания - Португалия. Стадион "Фишт", Сочи (Фото с сайта Sports.ru).
Матч Франция - Австралия, "Казань-Арена", Казань (Фото с сайта Sports.ru).
Матч Франция - Австралия, "Казань-Арена", Казань (Фото с сайта Sports.ru).
Матч Аргентина - Исландия, "Открытие-Арена", Москва (Фото с сайта Sports.ru).
Матч Аргентина - Исландия, "Открытие-Арена", Москва (Фото с сайта Sports.ru).
Матч Хорватия - Нигерия, стадион "Калининград" (Фото с сайта Sports.ru).
Матч Перу - Дания, "Мордовия-Арена", Саранск (Фото с сайта Sports.ru).
Матч Колумбия - Япония (Фото с сайта Sports.ru).
Матч Колумбия - Япония (Фото с сайта Sports.ru).
Сборная Мексики по футболу в первом матче сумела переиграть действующих чемпионов мира Германию. Разумеется, без поддержки дело не обошлось (Фото с сайта Sportfm.ru).
Матч Мексика - Германия (Фото с сайта Sportfm.ru).
Матч Мексика - Германия (Фото с сайта Sportfm.ru).
Матч Португалия - Испания, стадион "Фишт", Сочи (Фото с сайта Sports.ru).
Матч Египет - Уругвай, "Екатеринбург-Арена", Екатеринбург (Фото с сайта Sports.ru).
Болельщицы сборной Аргентины
Российская болельщица на матче Марокко и Иран в Санкт-Петербурге (Фото с сайта Sports.ru).
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