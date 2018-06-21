Волочкова продемонстрировала мексиканцам, как моются в бане

Мексиканские журналисты навестили Анастасию Волочкову у нее дома.

Экс-балерина напомнила своим подписчикам, что она стала единственным представителем российских звезд в цикле передач для мексиканского ТВ, посвященном чемпионату мира по футболу — 2018, передает life.ru.

Мексиканские журналисты навестили Анастасию Волочкову у нее дома. Они снимают различных звезд для передачи, посвященной ЧМ-2018. Какое отношение экс-балерина имеет к футболу — непонятно, но, судя по всему, мексиканцы остались довольны.

"Впечатления ведущего мексиканского ТВ от роскоши моего дома и растяжки — в конце видео. Напомню, что я стала единственным представителем российских звезд в этом цикле, посвященном ЧМ-2018. То есть свой гол я забила. "Поцелуй меня в пачку!", - написала экс-балерина.

Российская артистка не стала рассказывать представителям зарубежных СМИ о своих многочисленных романах и проблемах с бывшим водителем, который обвинил ее в секс-домогательствах и на которого она подала в суд за воровство, нет. Волочкова продемонстрировала роскошь своего дома и показала, как надо париться (почему-то в одежде).

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