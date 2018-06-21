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Дания – Австралия: стартовые составы команд

Австралийцы не изменили стартовый состав.

Фото : Р-Спорт21 июня 2018, 17:28

В первом матче дня в Самаре встретятся сборные Дании и Австралии. Наставники команд определились со стартовым составом, сообщает Zakon.kz.

Австралия: Райан - Рисдон, Сэйнсбери, Миллиган, Бехич - Единак, Муй - Леки, Рогич, Крус - Наббут.
Дания: Шмайхель - Дальсгор, Кьер, Кристенсен, Стрюгер Ларсен - Шене, Делэйни - Поульсен, Эриксен, Систо - Йергенсен.

Матч сборных обслужит судейская бригада во главе с Антонио Матеу Лаосом из Испании.


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