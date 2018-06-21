ЧМ-2018: Дания - Австралия разыграли ничью

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Голы забили Эриксен и Йединак.
Сборная Дании сыграла вничью с командой Австралии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.
Встреча прошла 21 июня, в Самаре и завершилась со счетом 1:1. На 7-й минуте счет открыл полузащитник датчан Эриксена.
Постепенно австралийцы перехватили инициативу, ближе к перерыву отличился Миле Единак. Реализовав пенальти, сравнял счет в противостоянии.
По итогам двух сыгранных матчей в группе С у сборной Дании в активе четыре очка, а у австралийцев — один балл.
Во втором туре датская команда сыграет со сборной Франции, а австралийцы встретятся с командой Перу.
Дания – Австралия – 1:1
Голы: Кристиан Эриксен (7), Миле Единак (37)
Составы команд
Австралия: Райан - Рисдон, Сэйнсбери, Миллиган, Бехич - Единак, Муй - Леки, Рогич, Крус - Наббут.
Дания: Шмайхель - Дальсгор, Кьер, Кристенсен, Стрюгер Ларсен - Шене, Делэйни - Поульсен, Эриксен, Систо - Йергенсен.
Главный арбитр: Матеу Лаос (Испания).
21 июня. Самара. Стадион «Самара Арена».
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