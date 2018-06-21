Объявлен стартовый состав сборной Франции на матч с Перу

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С первых минут на поле выйдут Погба, Гризманн и Жиру.
Стал известен состав сборной Франции на матч второго группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Перу, сообщает Zakon.kz.
Составы команд
Франции: Ллорис - Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез - Канте, Погба - Мбаппе, Гризманн, Матюиди - Жиру.
Перу: Гальесе - Адвинкула, Родригес, Рамос, Трауко - Акино, Йотун - Каррильо, Куэва, Флорес - Герреро.
Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена» и начнется в 21:00 по времени Астаны.
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