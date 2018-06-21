Сборная Франции обыграла Перу на чемпионате мира

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Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург-Арена» и со счетом 1:0.
В матче второго тура группы С на чемпионате мира–2018 сборная Франции встречалась с командой Перу. Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург-Арена» и со счетом 1:0.
С первых минут матча, игру активно начала перуанский футболисты. Они доходили до штрафной площади сборной Франции, но завершить атаку не смогли. Франция вернула преимущество и начала вести игру. На 34-й минуте игры решающий гол забил 19-летний Килиан Мбаппе.
Погба перехватил мяч у чужой штрафной отдал точный пас на Жиру, который прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом перелетел голкипера и попал четко на ногу Мбаппе, который в свою очередь пробил в пустые ворота.
Сборная Франции набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе выход в 1/8 финала. У сборной Перу ноль очков, команда утратила шансы на выход в следующий раунд.
В другом матче группы сборные Дании и Австралии сыграли вничью.
Франция – Перу – 1:0
Голы: Килиан Мбаппе (34)
Составы команд
Франция: Ллорис - Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез - Канте, Погба - Мбаппе, Гризманн, Матюиди - Жиру.
Перу: Гальесе - Адвинкула, Родригес, Рамос, Трауко - Акино, Йотун - Каррильо, Куэва, Флорес - Герреро.
Главный арбитр: Мохамед Абдулла Мохамед (ОАЭ)
21 июня. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург-Арена».
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