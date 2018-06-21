Месси и Агуэро сыграют с первых минут матча Аргентина-Хорватия

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Матч пройдет в 00:00 на стадионе "Нижний Новгород".
Стали известны составы сборных Хорватии и Аргентины. С первых минут на поле выйдут Перес, Месси и Агуэро, сообщает Zakon.kz.
Составы команд
Хорватия: Субашич - Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида - Ракитич, Модрич, Брозович - Перишич, Манджукич, Ребич.
Аргентина:Кабальеро, Меркадо, Тальяфико, Акунья, Маскерано, Отаменди, Сальвио, Меса, Перес, Месси, Агуэро.
Матч пройдет в 00:00 на стадионе "Нижний Новгород".
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