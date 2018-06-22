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ЧМ-2018: Команда Месси разгромно проиграла сборной Хорватии

В первом тайме аргентинцы упустили шанс, Перес не забил в почти пустые ворота.

Фото : fifa.com22 июня 2018, 01:52

Сборная Аргентины проиграла команде Хорватии в матче второго круга группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.
Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 3:0.

Обе команды показали красивый живой футбол. В первом тайме аргентинцы упустили шанс, когда Перес не забил в почти пустые ворота.

В начале второго тайма грубую ошибку допустил вратарь сборной Аргентины, неудачно введя мяч в игру. Форвард хорватов Анте Ребич эффектным ударом с разворота пробил по воротам и открыл счет в матче.

Счет на 80-й минуте удвоил ЛикаМодрич. Получив мяч от Брозовича, прорвался к штрафной и нанёс сильнейший удар под правую штангу.

В концовке встречи контратаку хорватов удачно завершил Иван Ракитич и довел счет до разгромного 3:0.

Хорватия одержала вторую победу на ЧМ-2018 и вышла в плей-офф, у Аргентины 1 очко после 2 игр - команда Лионеля Месси рискует не выйти в 1/8 финала

Хорватия - Аргентина – 3:0
Голы: Анте Ребич (53), Лука Модрич(80), Иван Ракитич (90+)
Составы команд
Хорватия: Субашич - Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида - Ракитич, Модрич, Брозович - Перишич, Манджукич, Ребич.
Аргентина: Кабальеро, Меркадо, Тальяфико, Акунья, Маскерано, Отаменди, Сальвио, Меса, Перес, Месси, Агуэро.
Главный арбитр: Равшан Ирматов (Узбекистан).
21 июня. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».


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