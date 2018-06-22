Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 22 июня

Продолжаются игры второго группового этапа чемпионата мира по футболу.

22 июня пройдут три матча группового этапа в Волгограде, Калининграде и Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Первым матчем игрового дня станет противостояние сборных Бразилии и Коста-Рики. Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00 по времени Астаны.

Главным судьей матча назначен Бьорн Куйперс (Нидерланды).

Во втором матче игрового дня в рамках группы D встретятся команды Нигерии и Исландии. Игра пройдет в Волгограде, начало в 21:00.

Матч рассудит судейская бригада во главе с Мэтт Конгером (Новая Зеландия).

В 00:00 в Калининграде встретятся сербы и швейцарцы.

Главный судья матча Феликс Брих из Германии.

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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