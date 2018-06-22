Букмекеры не верят в шансы сборной Коста-Рики победить команду Бразилии

Назвать фаворита второго матча дня Нигерия – Исландия букмекеры затрудняются.

Эксперты букмекерской конторы «Олимп» сделали прогноз на матчи 22 июня чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

В противостоянии Бразилии и Коста-Рики, эксперты отдают предпочтение первым, коэффициент на победу бразильцев – 1.26 . Равный счет – 6.3. Котировка на победу костариканцев - 14.75.

«После ничьей со Швейцарией у Бразилии нет иных вариантов кроме как выигрывать. Как и следовало ожидать, у Коста-Рики не такая яркая команда, как четыре года назад, но вполне крепкая и обученная. Бразилия же в первом матче очень разочаровала качеством игры. Если Бразилия существенно не прибавит в этом матче именно в качестве и скорости, я бы поставил под очень большой вопрос претензии Бразилии на титул. Все-таки все, что мы знали о Бразилии и похвалы Тито были основаны на отборочном турнире, в серьезных международных больших турнирах Тито еще не участвовал. Конечно, Бразилия должна выиграть этот матч, но все будет зависеть от того, в какой футбол она сыграет. До начала матча выбирая между двумя вариантами: разгром со стороны Бразилии или вязкая, сложная игра, я бы выбрал второе», - считает футбольный эксперт Георгий Черданцев.

«Думаю, бразильцы будут поактивнее, чем в первом матче. Там долгое время они были «на понтах», хотели выиграть малой кровью. Теперь уже время шуток кончилось. Думаю, Тите все им объяснил. Честно говоря, костариканцам не завидую. Мне кажется, Бразилия выиграет всухую. Возможно, крупно. Разброс ставок достаточно велик. Но, мне кажется, тянуть с ними до последнего не надо: ближе к матчу котировки на лидера почти наверняка сильно упадут», - отметил российский спортивный телекомментатор Юрий Розанов.

Назвать фаворита второго матча дня Нигерия – Исландия букмекеры затрудняются. Ставки на победу команд почти одинаковы. Коэффициент на успех сборной Нигерии - 2.8, на Исландию - 2.94. Котировка на ничью - 3.09.

Победителем матча Сербия – Швейцария аналитики считают сербов, коэффициент на их победу - 2.78. Равный счет - 3.02. На то, что выиграет сборная Швейцарии - 3.03.

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