Испанцы вынудили Роналду отращивать козлиную бородку

Почему Роналду начал отращивать бороду во время чемпионата.

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, почему начал отращивать бороду во время чемпионата мира 2018 года. Его слова приводит A Bola.

«Все началось с шутки перед стартовой игрой с Испанией. Мы с Куарежмой сидели в сауне, и я начал бриться. А потом объявил остальным, что оставлю эту козлиную бородку до конца турнира, если забью гол. Мне повезло, я забил, а потом снова забил в следующей встрече. Она принесла нам удачу. Теперь я намерен идти до конца, эту бороду нужно оставить», — заявил форвард.

При этом болельщики называют goat («козлом») форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Кличка появилась из-за манеры передвижения футболиста по полю, пишет Lenta.ru.

Месси ни разу не отличился на мундиале. Роналду — лидер в гонке бомбардиров ЧМ-2018. Он забил четыре мяча за сборную Португалии, сделав хет-трик в первом матче с испанцами (3:3) и забив единственный мяч Марокко (1:0).

Гол в ворота марокканцев стал для форварда 85-м за национальную команду. Таким образом, португалец стал самым результативным игроком в истории европейских сборных. Он обошел венгра Ференца Пушкаша (84).

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Следующий матч португальцы проведут против сборной Ирана. Встреча пройдет 25 июня в Саранске и начнется в 21:00 по московскому времени.

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