Испанцы вынудили Роналду отращивать козлиную бородку

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Почему Роналду начал отращивать бороду во время чемпионата.
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал, почему начал отращивать бороду во время чемпионата мира 2018 года. Его слова приводит A Bola.
«Все началось с шутки перед стартовой игрой с Испанией. Мы с Куарежмой сидели в сауне, и я начал бриться. А потом объявил остальным, что оставлю эту козлиную бородку до конца турнира, если забью гол. Мне повезло, я забил, а потом снова забил в следующей встрече. Она принесла нам удачу. Теперь я намерен идти до конца, эту бороду нужно оставить», — заявил форвард.
При этом болельщики называют goat («козлом») форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Кличка появилась из-за манеры передвижения футболиста по полю, пишет Lenta.ru.
Месси ни разу не отличился на мундиале. Роналду — лидер в гонке бомбардиров ЧМ-2018. Он забил четыре мяча за сборную Португалии, сделав хет-трик в первом матче с испанцами (3:3) и забив единственный мяч Марокко (1:0).
Гол в ворота марокканцев стал для форварда 85-м за национальную команду. Таким образом, португалец стал самым результативным игроком в истории европейских сборных. Он обошел венгра Ференца Пушкаша (84).
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Следующий матч португальцы проведут против сборной Ирана. Встреча пройдет 25 июня в Саранске и начнется в 21:00 по московскому времени.
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