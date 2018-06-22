Неймар вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч c командой Коста-Рики

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Матч состоится в пятницу в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 по времени Астаны.
Объявлены стартовые составы сборных Бразилии и Коста-Рики на матч второго группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.
Составы команд:
Коста-Рика: Навас – Дуарте, Гонсалес, Акоста – Борхес, Гусман – Гамбоа, Овьедо, Руис, Венегас – Уренья.
Бразилия: Алиссон – Фагнер, Тиагу Силва, Миранда, Марселу – Каземиру, Паулинью, Коутинью – Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.
Матч состоится в пятницу в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 по времени Астаны.
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