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Неймар вошел в стартовый состав сборной Бразилии на матч c командой Коста-Рики

Матч состоится в пятницу в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 по времени Астаны.

Фото : Спорт-Экспресс22 июня 2018, 17:07

Объявлены стартовые составы сборных Бразилии и Коста-Рики на матч второго группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Составы команд:

Коста-Рика: Навас – Дуарте, Гонсалес, Акоста – Борхес, Гусман – Гамбоа, Овьедо, Руис, Венегас – Уренья.

Бразилия: Алиссон – Фагнер, Тиагу Силва, Миранда, Марселу – Каземиру, Паулинью, Коутинью – Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.

Матч состоится в пятницу в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 по времени Астаны.


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