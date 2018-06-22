Колумбийские болельщики спасли жизнь перепившему русскому

Мужчина выпил лишнего и едва не утонул в реке.

Фанаты сборной Колумбии, которые приехали в Казань на чемпионат мира, вытащили из реки русского мужчину, пишет Евроспорт.

Русский не мог самостоятельно выплыть из реки, и ему на помощь пришли южноамериканские болельщики. После того, как все завершилось благополучно, житель Казани поблагодарил колумбийцев на двух языках – ломаном английском и душевном русском. Видеоролик со спасением выложил телеграм-канал Mash.

4 июня Колумбия на «Казань Арене» сыграет с Польшей.

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