Сборная Бразилии обыграла Коста-Рику в добавленное время

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Коутиньо и Неймар забили два мяча в дополнительное время.
Сборная Бразилии одержала победу над командой Коста-Рики в матче второго круга группового этапа чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.
Игра прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.
Оба мяча были забиты в добавленное время. Счет открыл полузащитник бразильцев Филиппе Коутиньо. Второй мяч на последних минутах забил Неймар.
Сборная Бразилии набрала 4 очка и временно вышла на первое место в группе E. В матче первого круга бразильцы сыграли вничью с командой Швейцарии. Костариканцы с минимальным счетом уступили команде Сербии.
Бразилия - Коста-Рика – 2:0
Гол: Филиппе Коутиньо (90+1), Неймар (90+7).
Составы команд
Коста-Рика: Навас – Дуарте, Гонсалес, Акоста – Борхес, Гусман – Гамбоа, Овьедо, Руис, Венегас – Уренья.
Бразилия: Алиссон – Фагнер, Тиагу Силва, Миранда, Марселу – Каземиру, Паулинью, Коутинью – Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.
Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды).
22 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».
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