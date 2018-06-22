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Сборная Бразилии обыграла Коста-Рику в добавленное время

Коутиньо и Неймар забили два мяча в дополнительное время.

Фото : fifa.com22 июня 2018, 19:55

Сборная Бразилии одержала победу над командой Коста-Рики в матче второго круга группового этапа чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.

Оба мяча были забиты в добавленное время. Счет открыл полузащитник бразильцев Филиппе Коутиньо. Второй мяч на последних минутах забил Неймар.

Сборная Бразилии набрала 4 очка и временно вышла на первое место в группе E. В матче первого круга бразильцы сыграли вничью с командой Швейцарии. Костариканцы с минимальным счетом уступили команде Сербии.

Бразилия - Коста-Рика – 2:0
Гол: Филиппе Коутиньо (90+1), Неймар (90+7).
Составы команд
Коста-Рика: Навас – Дуарте, Гонсалес, Акоста – Борхес, Гусман – Гамбоа, Овьедо, Руис, Венегас – Уренья.
Бразилия: Алиссон – Фагнер, Тиагу Силва, Миранда, Марселу – Каземиру, Паулинью, Коутинью – Виллиан, Габриэл Жезус, Неймар.
Главный арбитр: Бьорн Куйперс (Нидерланды).
22 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».


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