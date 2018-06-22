ЧМ-2018: Нигерия и Исландия объявили стартовые составы

Игру обслужит судейская бригада во главе с Мэттом Конгером из Новой Зеландии.

Объявлены стартовые составы сборных группы Нигерии и Исландии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

Составы команд:

Нигерия: Узохо - Омеруо, Трост-Эконг, Балогун - Оби - Моузес, Этебо, Ндиди, Идову - Муса, Ихеаначо.

Исландия: Халльдоурссон - Сайварссон, Ауднасон, Сигурдссон, Магнуссон - Гюннарссон, Сигурдссон - Гисласон, Бьяднасон - Бедварссон, Финнбогасон.

Игру обслужит судейская бригада во главе с Мэттом Конгером из Новой Зеландии.

Матч состоится в Волгограде, начало игры в 21:00 по времени Астаны.

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