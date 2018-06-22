ЧМ-2018: Нигерия и Исландия объявили стартовые составы

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Игру обслужит судейская бригада во главе с Мэттом Конгером из Новой Зеландии.
Объявлены стартовые составы сборных группы Нигерии и Исландии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.
Составы команд:
Нигерия: Узохо - Омеруо, Трост-Эконг, Балогун - Оби - Моузес, Этебо, Ндиди, Идову - Муса, Ихеаначо.
Исландия: Халльдоурссон - Сайварссон, Ауднасон, Сигурдссон, Магнуссон - Гюннарссон, Сигурдссон - Гисласон, Бьяднасон - Бедварссон, Финнбогасон.
Игру обслужит судейская бригада во главе с Мэттом Конгером из Новой Зеландии.
Матч состоится в Волгограде, начало игры в 21:00 по времени Астаны.
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