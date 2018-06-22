Аргентинский фанат оставил предсмертную записку и исчез после матча с хорватами

Экстренные службы прочесывают окрестности реки Миначил (штат Керала, Индия), которая протекает неподалеку от дома фаната, но пока безуспешно.

Болельщик сборной Аргентины Дину Алекс, разочаровавшись в выступлении национальной команды на чемпионате мира по футболу, оставил предсмертную записку и пропал без вести. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Manorama Online.

30-летний Алекс ушел из дома после крупного поражения сборной Аргентины от команды Хорватии во втором круге группового этапа чемпионата мира. Он оставил предсмертную записку, где написал, что не может жить с мыслью о провале аргентинской команды на турнире.

Экстренные службы прочесывают окрестности реки Миначил (штат Керала, Индия), которая протекает неподалеку от дома фаната, но пока безуспешно.

21 июня Аргентина проиграла Хорватии со счетом 0:3. Мячи в ворота Вильфредо Кабальеро забили Анте Ребич, Лука Модрич и Иван Ракитич. До этого альбиселесте сыграли вничью с исландцами (1:1). Аргентинский нападающий Лионель Месси в этом матче не реализовал пенальти.

После поражения от хорватов аргентинцы имеют одно очко, столько же имеют в своем активе и исландцы, которым в рамках группового этапа предстоит провести еще два матча. 22 июня Исландия встретится с аутсайдером группы Нигерией, а в заключительном туре — с Хорватией.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля матчем в «Лужниках».

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