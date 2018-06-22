Дубль Мусы помог Нигерии обыграть сборную Исландии

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Исландцы так и не забили ни одного мяча.
Сборная Нигерии одержала победу над командой Исландии в матче второго круга группового этапа чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.
Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 2:0.
Обе команды показали равный футбол. В первом раунде исландцы были близки к забитому голу, но упустили шанс. Гильфи Сигурдссон не смог забить пенальти, назначенный с помощью VAR. Во втором тайме удача была на стороне нигерийцев. На 49-й минуте игры Ахмед Муса получив передачу от Мозеса в штрафной соперника, пробил под перекладину и вывел команду вперед.
На 75-й минуте Муса оформил дубль: воспользовавшись ошибкой голкипера, пробил по пустым воротам.
Нигерия – Исландия – 2:0
Голы: Ахмед Муса (49), (75)
Составы команд:
Нигерия: Узохо - Омеруо, Трост-Эконг, Балогун - Оби - Моузес, Этебо, Ндиди, Идову - Муса, Ихеаначо
Исландия: Халльдоурссон - Сайварссон, Ауднасон, Сигурдссон, Магнуссон - Гюннарссон, Сигурдссон - Гисласон, Бьяднасон - Бедварссон, Финнбогасон.
Главный арбитр: Мэтт Конгер (Новая Зеландия).
22 июня. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|23 июня в 00:00
|-
|23 июня в 18:00
|-
|23 июня в 21:00
|-
|24 июня в 00:00
|-
|24 июня в 18:00
|-
|24 июня в 21:00
|-
|25 июня в 00:00
|-
|25 июня в 20:00
|-
|25 июня в 20:00
|-
|26 июня в 00:00
|-