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Дубль Мусы помог Нигерии обыграть сборную Исландии

Исландцы так и не забили ни одного мяча.

Фото : fifa.com22 июня 2018, 22:54

Сборная Нигерии одержала победу над командой Исландии в матче второго круга группового этапа чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 2:0.

Обе команды показали равный футбол. В первом раунде исландцы были близки к забитому голу, но упустили шанс. Гильфи Сигурдссон не смог забить пенальти, назначенный с помощью VAR. Во втором тайме удача была на стороне нигерийцев. На 49-й минуте игры Ахмед Муса получив передачу от Мозеса в штрафной соперника, пробил под перекладину и вывел команду вперед.

На 75-й минуте Муса оформил дубль: воспользовавшись ошибкой голкипера, пробил по пустым воротам.

Нигерия – Исландия – 2:0

Голы: Ахмед Муса (49), (75)

Составы команд:

Нигерия: Узохо - Омеруо, Трост-Эконг, Балогун - Оби - Моузес, Этебо, Ндиди, Идову - Муса, Ихеаначо

Исландия: Халльдоурссон - Сайварссон, Ауднасон, Сигурдссон, Магнуссон - Гюннарссон, Сигурдссон - Гисласон, Бьяднасон - Бедварссон, Финнбогасон.

Главный арбитр: Мэтт Конгер (Новая Зеландия).

22 июня. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».


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