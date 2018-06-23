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В матче ЧМ-2018 сборная Швейцарии вырвала победу у команды Сербии

Победу сборной Швейцарии в пятничном противостоянии приенс гол Шердана Шакири, который забил в конце основного времени.

Фото : fifa.com23 июня 2018, 01:57

Сборная Швейцарии обыграла национальную команду Сербии в матче второго круга группового этапа чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 2:1.

Сербы начали атаковать с первой минуты игры. Миливоевич пробил в правый нижний угол, но голкипер, вытянувшись в струнку, спас команду. Следом Митрович, выиграв верхний мяч, пробил головой по дуге под перекладину.

Швейцарцам удалось сравнять счет в начале второго тайма. На 53-й минуте игры отличился Гранит Джака.

Победу сборной Швейцарии в пятничном противостоянии принес гол Шердана Шакири, нападающий забил в конце основного времени.

Сборная Швейцарии, набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы E, сербы с тремя очками занимают третью строчку.

Сербия – Швейцария – 1:2

Голы: Александр Митрович (5), Гранит Джака(53), Шердана Шакири(90).

Составы команд:

Сербия: Стойкович - Иванович, Миленкович, Тошич, Коларов - Матич, Миливоевич - Тадич, Милинкович-Савич, Костич - Митрович.

Швейцария: Зоммер - Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес - Бехрами, Джака - Шачири, Джемаили, Цубер - Сеферович.

Главный арбитр: Феликс Брих.

22 июня. Калининград. Стадион «Калининград».


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