Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 23 июня

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Матчи пройдут в Москве, Ростове-на-Дону и Сочи.
23 июня состоятся три матча второго группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.
Матчи пройдут в Москве, Ростове-на-Дону и Сочи.
В 18:00 по времени Астаны, на стадионе "Открытие Арена" в Москве состоится матч группы G Бельгия-Тунис.
Матч рассудит судейская бригада во главе с Жайром Марруфо (США).
В 21:00 в Ростове-на-Дону пройдет противостояние сборных Южной Кореи и Мексики.
Главным судей назначен Милорад Мажич из Сербияи.
В 00:00 в Сочи состоится противостояние команд группы F Германии и Швеции.
Главный арбитр матча Шимон Марциняк (Плоцк, Польша).
Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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