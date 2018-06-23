Букмекеры прогнозируют победу Германии в матче со Швецией

Букмекеры прогнозируют победу сборных Бельгии, Мексики и Германии.

Аналитики букмекерской конторы «Олимп» назвали фаворитов матчей 23 июня чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz

Букмекеры прогнозируют победу сборных Бельгии, Мексики и Германии.

В первом матче дня встретятся сборные Бельгии и Туниса. По мнению спортивных аналитиков, больше шансов на победу имеют бельгийские футболисты. Котировка на успех Бельгии - 1.4. На победу команды Туниса - 9.5. Коэффициент ничейного счета - 4.95.

Больше шансов на победу эксперты отдают сборной Мексики в матче с командой Южной Кореи, котировка – 1.71. Коэффициент на победу корейской дружины – 5.9. На то, что обе команды не проиграют – 3.75.

"Мексиканцам очень важно не растерять стартовый задел и одержать вторую победу. Если они будут так же смело играть перед и внутри чужой штрафной, как делали это в матче с Германией, никакие эшелоны обороны корейцам не помогут. Тут ещё важно понимать, что в этой группе многое может определить разность забитых и пропущенных мячей... Так что, в агрессивности Мексики сомнений быть не может: «ацтеки» явно не станут довольствоваться, например, счетом 1:0, если таковой случится...В общем, ставлю на индивидуальный тотал Мексики, а вторую ставку сделаю на победу «ацтеков» с запасом, но с расходной форой. Слишком уж много минимальных результатов на этом чемпионате, чтобы от них не страховаться", - считает российский спортивный журналист Александр Шмурнов.

"Не знаю, что должно произойти с корейской командой и во что она должна сыграть, чтобы одолеть мексиканцев. Корейцы в первом туре оказались очень предсказуемы. Если бы не VAR, я чудесно бы разжился удачной ставкой на точный счет 0:0. Но и без нее, честно говоря, я доволен сыгравшим суперминимальным «низом». Мексиканцы же приятно удивили, пусть я и проиграл на них живые деньги. То есть, не на них, а на немцах. Не расстраиваться помогло осознание того факта, что я не одинок. Что нашло на сборную Мексики, не знаю, но, похоже, это команда Штирлицев. Они так классно маскировались в товарищеских матчах и выдали практически идеальную игру против самих чемпионов мира. Не буду предполагать здесь крупную и даже уверенную победу «ацтеков». Мне кажется, мексиканцы поймали свою волну. Она – в красивом минимализме", - отмечает Дмитрий Мостовой.

В третьем матче дня букмекеры верят в победу «немецкой машины» над командой Швеции.

Коэффициент на поражение немцев - 6.86. На поражение шведов -1.55. Ничья - 4.4.

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