Витсель, Лукаку и Азар выйдут в старте сборной Бельгии против Туниса

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Игра пройдет на стадионе "Открытие Арена" в Москве.
Объявлены стартовые составы сборных группы Бельгии и Туниса на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.
Составы команд:
Бельгия: Куртуа, Адервейрелд, Фертонген, Бойата, Феррейра-Карраско, Витсель, Де Брейне, Менье, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Мертенс.
Тунис: Бен Мустафа, Бронн, С. Бен Юссеф, Мериа, Маалул, Хауи, Скири, Сасси, Ф. Бен-Юссеф, Хазри, Бадри.
Матч начнется в 18:00 по времени Астаны. Игра пройдет на стадионе "Открытие Арена" в Москве.
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