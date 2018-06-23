Витсель, Лукаку и Азар выйдут в старте сборной Бельгии против Туниса

Игра пройдет на стадионе "Открытие Арена" в Москве.

Объявлены стартовые составы сборных группы Бельгии и Туниса на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

Составы команд:

Бельгия: Куртуа, Адервейрелд, Фертонген, Бойата, Феррейра-Карраско, Витсель, Де Брейне, Менье, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Мертенс.

Тунис: Бен Мустафа, Бронн, С. Бен Юссеф, Мериа, Маалул, Хауи, Скири, Сасси, Ф. Бен-Юссеф, Хазри, Бадри.

Матч начнется в 18:00 по времени Астаны. Игра пройдет на стадионе "Открытие Арена" в Москве.

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