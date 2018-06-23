Самолет с болельщиками приземлился в Сибири с дымящимся двигателем

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Информации о пострадавших нет.
Перуанская телерадиокомпания RPP опубликовала сюжет, в котором сообщается об инциденте с пассажирским самолетом, перевозившим футбольных болельщиков из Перу между российскими городами. Ролик размещен на YouTube, пишет Lenta.ru.
Сообщается, что самолет авиакомпании UTair с 70 перуанцами летел из Екатеринбурга в Тюмень, а сами фанаты таким маршрутом добирались до Москвы. За 20 минут до посадки пассажиры услышали громкий хлопок, после чего в салоне началось задымление. Некоторые перуанцы предположили, что это произошло из-за возгорания в двигателе, из которого во время инцидента пошел дым.
Информации о пострадавших нет.
Сборная Перу, выступающая на чемпионате мира в группе C с Францией, Данией и Австралией, после двух туров лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. В своем заключительном матче на мировом первенстве южноамериканцы сыграют с австралийцами, которые также близки к вылету. Встреча состоится 26 июня на стадионе «Фишт» в Сочи, до этого перуанцы играли в Екатеринбурге и Саранске.
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