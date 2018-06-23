Британские футбольные фанаты назвали ЧМ-2018 одним из лучших на их памяти

Молодые люди назвали фан-зоны превосходными, а также отметили, что наслаждаются русским гостеприимством.

Группа английских футбольных болельщиков, которая заранее приехала в Нижний Новгород на матч своей сборной с Панамой, отметила, что ЧМ-2018 является одним из лучших на их памяти. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Sky News.

— Это один из лучших чемпионатов мира, на которых нам приходилось бывать: фанзоны превосходны, есть отличные места, куда можно пойти. Это чудесное место, — сказал фанат по имени Стив.

Его друг добавил, что всё превосходно. Он отметил, что наслаждается страной, оказываемым приёмом и самим Нижним Новгородом.

— Здесь много всего происходит, здесь очень чисто, приятно и дёшево. Люди очень приветливы, и нам это нравится, — отметил фанат по имени Джон.

При этом болельщики подчеркнули, что их не преследуют за майки британской сборной, напротив, все очень дружелюбны. Молодые люди выразили сожаление в связи с тем, что некоторые их соотечественники отказались от поездки на чемпионат.

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