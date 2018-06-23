Сборная Бельгии крупно обыграла Тунис в матче ЧМ-2018

По два мяча забили Эден Азар и Ромелу Лукаку.

В матче второго группового этапа чемпионата мира сборная Бельгии обыграла национальную команду Туниса, сообщает Zakon.kz.

Противостояние команд прошло в Москве и завершилось со счетом 5:2 в пользу бельгийцев.

Счет на 6-й минуте открыл Эден Азар, пробив с пенальти точно в нижний угол. На 16-й минуте счет удвоил Ромелу Лукаку, получив точную передачу от Де Брёйне Лукаку, дошёл до штрафной и пробил в дальний нижний угол.

Ответный гол последовал незамедлительно. Получив передачу в центр поля, Дилан Бронн головой переправил мяч в дальний верхний угол. Под конец первого тайма Лукаку оформил дубль.

На 90-й минуте встречи последний мяч в ворота Туниса забил форвард Миши Батшуайи. В дополнительное время нападающий тунисцев Вахби Хазри забил последний гол.

Сборная Бельгии с шестью очками на данный момент лидирует в группе G, Тунис, не набрав очков, замыкает квартет.

Бельгия – Тунис – 5:2

Голы: Эден Азар (6), Ромелу Лукаку (16), Дилан Бронн (18), Ромелу Лукаку (45+3), Эден Азар (51), Миши Батшуайи (90), Вахби Хазри (90+3).

Составы команд:

Бельгия: Куртуа, Адервейрелд, Фертонген, Бойата, Феррейра-Карраско, Витсель, Де Брейне, Менье, Эден Азар, Ромелу Лукаку, Мертенс.

Тунис: Бен Мустафа, Бронн, С. Бен Юссеф, Мериа, Маалул, Хауи, Скири, Сасси, Ф. Бен-Юссеф, Хазри, Бадри.

Главный арбитр: Джейр Марруфо (США).

23 июня. Москва. Стадион "Открытие Арена".

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