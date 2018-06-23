Форвард сборной Перу потерял сознание на тренировке, получив травму головы

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Фарфан от удара даже потерял сознание.
Форварда сборной Перу и игрока московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана госпитализировали прямо с тренировки. Он столкнулся с партнером по команде Джереми Агирре и получил травму головы, пишет Лайф.
Фарфан от удара даже потерял сознание. Его доставили в больницу, где уже провели обследование. Врачи для предосторожности оставили нападающего в медучреждении.
Добавим, что сборная Перу готовится к последнему матчу группового этапа чемпионата мира, игра состоится против австралийцев 26 июня.
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