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Форвард сборной Перу потерял сознание на тренировке, получив травму головы

Фарфан от удара даже потерял сознание.

Фото : ©РИА Новости/Михаил Сербин23 июня 2018, 20:20

Форварда сборной Перу и игрока московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана госпитализировали прямо с тренировки. Он столкнулся с партнером по команде Джереми Агирре и получил травму головы, пишет Лайф.

Фарфан от удара даже потерял сознание. Его доставили в больницу, где уже провели обследование. Врачи для предосторожности оставили нападающего в медучреждении.

Добавим, что сборная Перу готовится к последнему матчу группового этапа чемпионата мира, игра состоится против австралийцев 26 июня.


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