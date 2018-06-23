До финала чемпионата осталось:

Стали известны стартовые составы Мексики и Кореи

Начало игры в 21:00 по времени Астаны.

Фото : RT23 июня 2018, 20:28

Объявлены стартовые составы сборных группы Южной Кореи и Мексики на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, сообщает Zakon.kz.

Составы команд:
Южная Корея: Чо Хен У - Ли Ен, Ким Мин У, Ким Ен Гвон, Чан Хен Су - Чу Се Джон, Ки Сон Ен, Ли Джэ Сон, Мун Сон Мин - Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан;

Мексика: Гильермо Очоа - Карлос Сальседо, Эктор Морено, Эктор Эррера, Эдсон Альварес - Мигель Лаюн, Андрес Гуардадо, Хесус Гальярдо - Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Ирвинг Лосано.

Начало игры в 21:00 по времени Астаны.


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