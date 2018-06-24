Германия с трудом одолела Швецию в матче ЧМ-2018

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В матче отличились Ола Тойвонен, Марко Ройс и Тони Кроос.
Состоялся матч группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Германии и Швеции, сообщает Zakon.kz.
Игра прошла на стадионе «Ростов-на-Дону» и завершилась со счетом 2:1 и завершилась в пользу немцев. В матче отличились Ола Тойвонен, Марко Ройс и Тони Кроос.
Счет в матче открыл нападающий сборной Швеции Ола Тойвонен.
Во втором тайме немцы довели счет до ничейного. На 82-й минуте "красную" получил Боатенг, сборная Германии доигрывала в меньшинстве. Победу чемпионам мира-2014 принес точный удар Тони Крооса в компенсированное время.
В группе F лидирует Мексика с 6 очками, у Швеции и Германии по 3 балла, у Кореи – 0.
Германия – Швеция – 2:1
Голы: Ола Тойвонен (32), Марко Ройс (48), Тони Крооса(90+5).
Составы команд:
Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Рюдигер, Хектор, Руди, Кроос, Дракслер, Мюллер, Ройс, Вернер.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделёф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Классон, Форсберг, Тойвонен, Берг.
Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша).
23 июня. Сочи. Стадион «Фишт».
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