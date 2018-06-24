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Иранка на матче ЧМ сняла хиджаб и поразила своей красотой

Примечательно, что на паспорт болельщика она сфотографировалась с практически полностью покрытой головой.

Фото : twitter24 июня 2018, 06:22

Несколько дней назад власти Ирана впервые за 40 лет разрешили иранским женщинам смотреть матч на стадионах, пишет Eurosport.

В России же иранки спокойно находятся на трибунах во время ЧМ-2018 без хиджабов.

В сети появилось фото великолепной иранской девушки, которая посетила одну из игр турнира. Примечательно, что на паспорт болельщика она сфотографировалась с практически полностью покрытой головой.


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