Иранка на матче ЧМ сняла хиджаб и поразила своей красотой

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Примечательно, что на паспорт болельщика она сфотографировалась с практически полностью покрытой головой.
Несколько дней назад власти Ирана впервые за 40 лет разрешили иранским женщинам смотреть матч на стадионах, пишет Eurosport.
В России же иранки спокойно находятся на трибунах во время ЧМ-2018 без хиджабов.
В сети появилось фото великолепной иранской девушки, которая посетила одну из игр турнира. Примечательно, что на паспорт болельщика она сфотографировалась с практически полностью покрытой головой.
22 июня 2018 г.
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