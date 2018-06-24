Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 24 июня

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Чемпионат мира продлится до 15 июля.
Сегодня, 24 июня, состоятся три матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды групп G и Н, сообщает zakon.kz.
В 18:00 по времени Астаны на стадионе «Нижний Новгород» пройдет матч между сборными Англии и Панамы. Команды выступают в группе G.
В 21:00 в Екатеринбурге сойдутся в футбольной схватке национальные сборные Японии и Сенегала.
Завершит игровой день матч Испания - Марокко, которые выступят в Калининграде. Игра состоится в 00:00 по времени Астаны.
Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|24 июня в 18:00
|-
|24 июня в 21:00
|-
|25 июня в 00:00
|-
|25 июня в 20:00
|-
|25 июня в 20:00
|-
|26 июня в 00:00
|-
|26 июня в 00:00
|-
|26 июня в 20:00
|-
|26 июня в 20:00
|-
|27 июня в 00:00
|-