Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 24 июня

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

Сегодня, 24 июня, состоятся три матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды групп G и Н, сообщает zakon.kz.

В 18:00 по времени Астаны на стадионе «Нижний Новгород» пройдет матч между сборными Англии и Панамы. Команды выступают в группе G.

В 21:00 в Екатеринбурге сойдутся в футбольной схватке национальные сборные Японии и Сенегала.

Завершит игровой день матч Испания - Марокко, которые выступят в Калининграде. Игра состоится в 00:00 по времени Астаны.

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.

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