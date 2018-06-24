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Чемпионат мира-2018: анонс матчей на 24 июня

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

Фото : РИА Новости24 июня 2018, 09:25

Сегодня, 24 июня, состоятся три матча турнира, в которых друг с другом встретятся команды групп G и Н, сообщает zakon.kz.

В 18:00 по времени Астаны на стадионе «Нижний Новгород» пройдет матч между сборными Англии и Панамы. Команды выступают в группе G.

В 21:00 в Екатеринбурге сойдутся в футбольной схватке национальные сборные Японии и Сенегала.

Завершит игровой день матч Испания - Марокко, которые выступят в Калининграде. Игра состоится в 00:00 по времени Астаны.

Чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.


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24 июня в 18:00 -
24 июня в 21:00 -
25 июня в 00:00 -
25 июня в 20:00 -
25 июня в 20:00 -
26 июня в 00:00 -
26 июня в 00:00 -
26 июня в 20:00 -
26 июня в 20:00 -
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