Англия — Панама: букмекеры назвали фаворита матча

Букмекеры предлагают поставить на победу англичан и предлагают котировку в 1.26.

Спортивные аналитики букмекерской конторы «Олимп» назвали фаворитов матчей десятого игрового дня чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Первый матч дня между командами Англией и Панамой. Букмекеры предлагают поставить на победу англичан и предлагают котировку в 1.26. Шансы панамской дружины на победу невероятно малы, и оценены коэффициентом - 14.5. Ничья - 6.37.

Во втором матче Япония-Сенегал эксперты не верят в победу азиатов, котировка – 3.63. На успех сборной Сенегала предлагают коэффициент - 2.28. Равный счет - 3.27.

Победителем матча Польша - Колумбия эксперты считают колумбийцев, коэффициент на победу - 2.32 Букмекеры предлагают поставить на победу Польши за - 3.35. Шансы на ничью оцениваются котировкой – 3.45.

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