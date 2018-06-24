Геннадий Головкин порадовался за успешное выступление сборной Мексики

|
До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Накануне мексиканцы обыграли сборную Южной Кореи со счетом 2:1.
Боксер Геннадий Головкин болел за сборную Мексики на ЧМ-18, сообщает Zakon.kz.
«GGG празднует победу сборной Мексики на чемпионате мира. Наш великий чемпион WBC в среднем весе», — написал в своем Twitter президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.
@GGGBoxing celebrates @mexico victory in @FIFAWorldCup ! Our great @WBCBoxing middleweight champi pic.twitter.com/lJc8gp6M3k— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 24 июня 2018 г.
Напомним, накануне мексиканцы обыграли сборную Южной Кореи со счетом 2:1.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
|24 июня в 18:00
|-
|24 июня в 21:00
|-
|25 июня в 00:00
|-
|25 июня в 20:00
|-
|25 июня в 20:00
|-
|26 июня в 00:00
|-
|26 июня в 00:00
|-
|26 июня в 20:00
|-
|26 июня в 20:00
|-
|27 июня в 00:00
|-