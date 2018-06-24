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Геннадий Головкин порадовался за успешное выступление сборной Мексики

Накануне мексиканцы обыграли сборную Южной Кореи со счетом 2:1.

Фото : twitter24 июня 2018, 11:09

Боксер Геннадий Головкин болел за сборную Мексики на ЧМ-18, сообщает Zakon.kz.

«GGG празднует победу сборной Мексики на чемпионате мира. Наш великий чемпион WBC в среднем весе», — написал в своем Twitter президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

Напомним, накануне мексиканцы обыграли сборную Южной Кореи со счетом 2:1.


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