Геннадий Головкин порадовался за успешное выступление сборной Мексики

Накануне мексиканцы обыграли сборную Южной Кореи со счетом 2:1.

Боксер Геннадий Головкин болел за сборную Мексики на ЧМ-18, сообщает Zakon.kz.

«GGG празднует победу сборной Мексики на чемпионате мира. Наш великий чемпион WBC в среднем весе», — написал в своем Twitter президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

Напомним, накануне мексиканцы обыграли сборную Южной Кореи со счетом 2:1.

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