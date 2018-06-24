Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиниться

Исполнители извинились перед футболистами, но напомнили: если они проиграют еще раз, то снова станут «гондонами».

Российский комик Семен Слепаков и группа «Ленинград» записали песню «Чемпионы», посвященную победам сборной России по футболу на групповом этапе домашнего чемпионата мира. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Слепакова.

Слепаков и солист Сергей Шнуров напомнили, что до старта чемпионата мира российские футболисты подвергались критике, однако после побед в двух стартовых матчах они из «гондонов» превратились в «че-че-чемпионы». Исполнители извинились перед футболистами, но напомнили: если они проиграют еще раз, то снова станут «гондонами».

За два дня до начала мундиаля Слепаков записал песню, в которой назвал главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова идеальным тренером для сборной России. После этого от комика захотели извинений, а сам Кадыров пообещал, что вскоре Слепаков запишет другую песню.

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