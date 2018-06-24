Англия — Панама: объявлены стартовые составы

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Встреча состоится в 18:00 на стадионе «Нижний Новгород».
Стал известен стартовый состав матча второго группового этапа ЧМ-2018 Англия-Панама, сообщает Zakon.kz.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Янг, Хендерсон, Лингард, Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн.
Панама: Пенедо, Мурильо, Дэвис, Р. Торрес, Эскобар, Гомес, Барсенас, Годой, Х. Родригес, Купер, Перес.
Встреча состоится в 18:00 на стадионе «Нижний Новгород».
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