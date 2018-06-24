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Англия — Панама: объявлены стартовые составы

Встреча состоится в 18:00 на стадионе «Нижний Новгород».

Фото : worldcuprussia-2018.com24 июня 2018, 17:13

Стал известен стартовый состав матча второго группового этапа ЧМ-2018 Англия-Панама, сообщает Zakon.kz.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Янг, Хендерсон, Лингард, Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн.
Панама: Пенедо, Мурильо, Дэвис, Р. Торрес, Эскобар, Гомес, Барсенас, Годой, Х. Родригес, Купер, Перес.

Встреча состоится в 18:00 на стадионе «Нижний Новгород».


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