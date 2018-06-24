Марадона высказался об игре Месси

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Диего в который раз заступился за Лео.
Легенда сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал ситуацию в национальной команде, которая может покинуть чемпионат мира уже после группового этапа, пишет Marca.
«Люди поверили, что Сампаоли решит все проблемы с помощью компьютеров, дронов и 14 ассистентов. Аргентина не знает, во что играет, у нее нет никаких решений – ни в полузащите, ни в защите, ни в атаке.
Аргентинской федерацией футбола руководят люди, которые ничего не смыслят в футболе. Они придумывают решения на ходу, ничего не планируют и позволяют команде плыть по течению. Сейчас все обвиняют Месси, но я должен сказать, что он сыграл так, как должен был. Ему сложно решать задачи своих партнеров», – приводит слова Марадоны Marca.
После двух туров на счету Аргентины одно очко. Для выхода из группы «альбиселесте» нужно обыгрывать Нигерию и ждать поражения (или ничьей) Исландии в матче с Хорватией.
Еще один расклад, который устроит Аргентину, – равное количество очков с Исландией при лучшей разнице забитых/пропущенных мячей.
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