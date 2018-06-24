Сборная Германии извинилась перед шведами за поведение после матча

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После матча главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что некоторые немецкие игроки вели себя некорректно и начали показывать жесты, которые его разозлили.
Сборная Германии по футболу принесла извинения в Twitter после того, как тренер сборной Швеции обвинил немцев в некорректном поведении после матча, пишет РИА Новости.
"Это была очень эмоциональная игра. В конце матча наш тренерский штаб позволил себе слишком эмоциональную реакцию или жесты в адрес скамейки шведов. Это не соответствует нашему стилю. Поэтому мы попросили прощения у тренера сборной Швеции и у команды. Ursäkta! ("Извините" по-шведски. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении официального аккаунта бундестим в Twitter.
После матча главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что некоторые немецкие игроки вели себя некорректно и начали показывать жесты, которые его разозлили.
В Twitter есть видеоролик, на котором видно, как члены тренерского штаба сборной Германии подбегают к скамейке сборной Швеции и что-то кричат. Между представителями двух команд началась перепалка.
Германия обыграла шведов со счетом 2:1, забив победный гол на последних секундах добавленного времени.
German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup #GERSWE ???????????????? pic.twitter.com/44dqWdqPTa— Gilles (@GrimandiTweets) 23 июня 2018 г.
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