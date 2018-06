Сборная Германии извинилась перед шведами за поведение после матча

Сборная Германии по футболу принесла извинения в Twitter после того, как тренер сборной Швеции обвинил немцев в некорректном поведении после матча, пишет РИА Новости.

После матча главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что некоторые немецкие игроки вели себя некорректно и начали показывать жесты, которые его разозлили.

В Twitter есть видеоролик, на котором видно, как члены тренерского штаба сборной Германии подбегают к скамейке сборной Швеции и что-то кричат. Между представителями двух команд началась перепалка.

Германия обыграла шведов со счетом 2:1, забив победный гол на последних секундах добавленного времени.

German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.#worldcup #GERSWE ???????????????? pic.twitter.com/44dqWdqPTa