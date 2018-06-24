Англичане разгромили сборную Панамы в матче чемпионата мира

Гарри Кейн оформил хет-трик.

Сборная Англии разгромила команду Панамы со счетом 6:1 в матче второго группового этапа чемпионата мира по футболу-2018, сообщает Zakon.kz.

В первом тайме англичане забили пять безответным мячей, во втором тайме команды обменялись голами.

Первый мяч поразил ворота аутсайдеров турнира уже на восьмой минуте. Дубль на свой счет записал Джон Стоунс, отличившись в начале и в конце тайма. Хет-трик в составе англичан оформил Гарри Кейн. Автором еще одного гола стал Джесси Лингард.

В составе сборной Панамы отличился Фелипе Балой, этот мяч стал первым для команды на Чемпионате мира FIFA.

Сборная Англии набрала 6 очков и вышла в плей-офф. 28 июня англичане и бельгийцы определят победителя группы G. Панама и Тунис лишились шансов на выход в 1/8 финала.

Англия - Панама – 6:1

Голы: Джон Стоунс(8), Гарри Кейн(22), Джесси Лингард (36), Джон Стоунс (40), Гарри Кейн(45+1), Гарри Кейн (62), Гарри Кейн (78).

Стартовые составы:

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Янг, Хендерсон, Лингард, Лофтус-Чик, Стерлинг, Кейн.

Панама: Пенедо, Мурильо, Дэвис, Р. Торрес, Эскобар, Гомес, Барсенас, Годой, Х. Родригес, Купер, Перес.

Главный судья: Геад Гриша (Египет).

24 июня. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

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