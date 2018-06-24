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Япония - Сенегал: объявлены стартовые составы

Матч пройдет сегодня в 21:00 на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.

Фото : tvzvezda.ru24 июня 2018, 20:21

Стал известен стартовый состав матча второго группового этапа ЧМ-2018 Япония - Сенегал, сообщает Zakon.kz.

Япония: Кавасима, Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сёдзи, Хасебе, Сибасаки, Кагава, Инуи, Харагуси, Осако.

Сенегал: Н’Диайе, Сабали, Ваг, Сане, Кулибали, Гейе, Альфред Н’Диайе, Баду Н’Диайе, Сарр, Ньянг, Мане.

Матч пройдет сегодня, в 21:00, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.


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