Япония - Сенегал: объявлены стартовые составы

Матч пройдет сегодня в 21:00 на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.

Фото : tvzvezda.ru

Стал известен стартовый состав матча второго группового этапа ЧМ-2018 Япония - Сенегал, сообщает Zakon.kz. Япония: Кавасима, Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сёдзи, Хасебе, Сибасаки, Кагава, Инуи, Харагуси, Осако. Сенегал: Н’Диайе, Сабали, Ваг, Сане, Кулибали, Гейе, Альфред Н’Диайе, Баду Н’Диайе, Сарр, Ньянг, Мане. Матч пройдет сегодня, в 21:00, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге.

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