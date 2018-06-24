ЧМ-2018: Япония и Сенегал разделили ничью

Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счетом 2:2.

Сборная Японии сыграла вничью с командой Сенегала в матче второго тура группового этапа чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счетом 2:2.

Счет на 11-й минуте открыл Садио Мане, под конец тайма азиатам удалось сравнять счет. Отличился Такаси Инуи. Во втором тайме вперед вновь вышли африканцы, гол на 71-й минуте игры забил Мусса Ваг. За команду Японии забил Кейсуке Хонда.

Сборные Сенегала и Японии лидируют в группе H – у обеих сборных по 4 очка.

Япония – Сенегал – 2:2

Голы: Садио Мане(11), Такаси Инуи (34), Мусса Ваг (71), Кейсуке Хонда(78).

Составы команд:

Япония: Кавасима, Сакаи, Нагатомо, Йосида, Сёдзи, Хасебе, Сибасаки, Кагава, Инуи, Харагуси, Осако.

Сенегал: Н’Диайе, Сабали, Ваг, Сане, Кулибали, Гейе, Альфред Н’Диайе, Баду Н’Диайе, Сарр, Ньянг, Мане.

Главный арбитр: Джанлука Рокки (Италия).

24 июня. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

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