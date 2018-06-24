Фалькао, Хамес, Агилар: сборная Колумбии огласила стартовый состав на матч с Польшей

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До финала чемпионата осталось:
|ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
Игра пройдет на стадионе «Казань Арена», начало в 00:00 по времени Астаны.
Стал известен стартовый состав матча второго группового этапа ЧМ-2018 Польша – Колумбия, сообщает Zakon.kz.
Польша: Щенсны, Паздан, Беднарек, Берешиньски, Пищек, Горальски, Крыховяк, Рыбусь, Зелиньски, Ковнацки, Левандовски.
Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Мохика, Д. Санчес, Барриос, Агилар, Хамес, Куадрадо, Кинтеро, Фалькао.
Игра пройдет на стадионе «Казань Арена», начало в 00:00 по времени Астаны.
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