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Фалькао, Хамес, Агилар: сборная Колумбии огласила стартовый состав на матч с Польшей

Игра пройдет на стадионе «Казань Арена», начало в 00:00 по времени Астаны.

Фото : izvmor.ru24 июня 2018, 23:19

Стал известен стартовый состав матча второго группового этапа ЧМ-2018 Польша – Колумбия, сообщает Zakon.kz.

Польша: Щенсны, Паздан, Беднарек, Берешиньски, Пищек, Горальски, Крыховяк, Рыбусь, Зелиньски, Ковнацки, Левандовски.
Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Мохика, Д. Санчес, Барриос, Агилар, Хамес, Куадрадо, Кинтеро, Фалькао.

Игра пройдет на стадионе «Казань Арена», начало в 00:00 по времени Астаны.


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