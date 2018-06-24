Фалькао, Хамес, Агилар: сборная Колумбии огласила стартовый состав на матч с Польшей

Игра пройдет на стадионе «Казань Арена», начало в 00:00 по времени Астаны.

Фото : izvmor.ru

Стал известен стартовый состав матча второго группового этапа ЧМ-2018 Польша – Колумбия, сообщает Zakon.kz. Польша: Щенсны, Паздан, Беднарек, Берешиньски, Пищек, Горальски, Крыховяк, Рыбусь, Зелиньски, Ковнацки, Левандовски.

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Мохика, Д. Санчес, Барриос, Агилар, Хамес, Куадрадо, Кинтеро, Фалькао. Игра пройдет на стадионе «Казань Арена», начало в 00:00 по времени Астаны.

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